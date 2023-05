Würzburg/Zeil

04:00 Uhr

Bald 10 Euro Pfand pro Kasten Bier? Was Brauereien aus Unterfranken von dem Vorschlag halten

Plus Das Pfand soll ein Anreiz sein, um Mehrwegflaschen zurückzubringen. Doch die Rücklaufquote ist gering. Wieso das für viele Brauereien in Unterfranken ein Problem ist.

Von Nicole Schmidt Artikel anhören Shape

Am Pfand für Bierflaschen hat sich in den letzten Jahrzehnten nichts geändert: acht Cent werden in der Regel für eine Flasche fällig. Dabei ist der Anschaffungspreis für die Brauereien durch Inflation und Energiekrise stark gestiegen. Für Konsumenten fehlt der Anreiz, das Leergut in Geschäfte, Getränkemärkte oder direkt in die Brauereien zurückzubringen. Die Folge: Statt die Glasflaschen wiederzuverwenden, müssen sie ersetzt werden. Gerade kleine Brauereien leiden unter den Kosten.

Sebastian Priller von der Augsburger Brauerei Riegele forderte jüngst eine Anhebung von 8 Cent auf 25 Cent pro Bierflasche sowie von 1,50 Euro auf 5 Euro pro Kasten. Ginge es nach ihm, dann würden demnächst zehn Euro Pfand für einen Kasten Bier anfallen. Was halten die Inhaber unterfränkischer Brauereien von seinem Vorschlag?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen