Würzburg/Schweinfurt

04:02 Uhr

Balkonsolaranlagen: Wo es in Mainfranken Zuschuss von der Stadt oder vom Landkreis gibt

Große Nachfrage herrscht derzeit nach solchen Balkonsolaranlagen. Doch Fördergelder sind in Mainfranken nicht überall zu bekommen – aus unterschiedlichen Gründen. Das Bild zeigt Monteure der Main-Steckersolar GmbH bei der Installation einer Anlage an einer Privatwohnung im Würzburger Stadtteil Versbach.

Plus Balkonsolaranlagen sind populär. Obwohl sie als bezahlbar gelten, ist die Nachfrage nach Zuschüssen groß. Doch in der Region gibt es nicht überall Geld.

Von Jürgen Haug-Peichl Artikel anhören Shape

Was für ein Boom: In Deutschland sind laut Bundesnetzagentur gut 230.000 Balkonsolaranlagen registriert – doppelt so viele wie noch zu Jahresbeginn. Zwar sind diese Stromerzeuger im Vergleich zu den größeren Photovoltaik-Dachanlagen viel günstiger. Dennoch gibt es auch dafür mitunter Geld vom Staat.

Allerdings haben in Mainfranken nicht alle Privathaushalte die gleichen Chancen, an diese Förderung zu kommen. Entscheidend ist, ob die Wohnortgemeinde oder der eigene Landkreis bei neuen Balkonsolaranlagen überhaupt zu Zuschüssen bereit ist.

