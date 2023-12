Gerolzhofen

17:00 Uhr

Ballern, was das Zeug hält: Pyrotechnik-Experte aus Gerolzhofen erwartet Ansturm auf Silvesterfeuerwerk

Der Gerolzhöfer Pyrotechniker und Onlinehändler Alexander Vollmann erwartet einen Rekordumsatz beim Feuerwerksverkauf, der am 28. Dezember erlaubt ist. Manche seiner Kunden geben vierstellige Beträge für ihr persönliches Schauspiel am Silvester-Nachthimmel aus.

Am 28. Dezember startet der Feuerwerksverkauf. Die Branche freut sich über Rekordumsätze. Alexander Vollmann aus Gerolzhofen musste sogar seinen Onlineshop schließen.

Von Stefan Pfister

Brennende Totenköpfe, furchteinflößende Drachen, von Flammen eingehüllte Biker: Die grell-bunten Verpackungen der Feuerwerke, die bei Alexander Vollmann zum Verkauf bereitstehen, lassen erahnen, dass es sich dabei um keine Knallfrösche für einen Kindergeburtstag handelt. Was sich darin verbirgt, sind Raketen und Abschussbatterien mit ordentlichem "Wumms".

Sie werden den Himmel in der Neujahrsnacht in und um Gerolzhofen hell, bunt und mit vielfältigen Effekten erstrahlen lassen. Dass dies alles nur für Mutige geeignet erscheint, sogar Endzeitliches zu erwarten ist, muss man bei Namen wie "Only the brave", "Kiss from hell" oder "Final day" zumindest ein wenig befürchten.

