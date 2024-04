Bamberg

11:35 Uhr

Bamberg: Beliebtes Ausflugsschiff schlägt am Sonntagmorgen in "Klein Venedig" Leck

Plus Bis auf Weiteres keine Rundfahrten mehr: Feuerwehr ist mit Tauchpumpen im Einsatz. Die Ursache des Unglücks noch unbekannt.

Von Martin Sage

Das beliebte Rundfahrtschiff "Stadt Bamberg" hat am Sonntagmorgen Leck geschlagen. Das berichtet die Nachrichtenagentur News5 (Nürnberg). Als der Kapitän am Sonntag Am Kranen nahe dem malerischen Stadtviertel "Klein Venedig" eingetroffen sei, wo das Schiff anlegt, habe sich die "Stadt Bamberg" bereits in Schräglage befunden.

News5 beruft sich auf Aussagen der Feuerwehr vor Ort, wonach das Wasser im Zwischenboden des Schiffs eine Höhe von bis zu 70 Zentimetern erreicht habe. Die Feuerwehr sei derzeit mit Tauchpumpen im Einsatz. Ursache und Position des Lecks seien noch nicht bekannt, heißt es in der um 11 Uhr verbreiteten Verlautbarung. Feuerwehrboote und Taucher würden das Schiff weiterhin begutachten.

