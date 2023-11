Würzburg/Schweinfurt

15:44 Uhr

Barrierefreies Feiern: Wie können Menschen mit Behinderung in Unterfranken Party machen?

Feiern ist für Menschen mit Behinderung nicht so einfach.

Plus Für Menschen mit Behinderung gibt es in der Partyszene die unterschiedlichsten Hürden und Probleme. Wie sie trotzdem in Clubs und auf Festivals feiern können.

Von Mara Kuth

Wo und wie haben Menschen mit Behinderung in Unterfranken die Möglichkeit, feiern zu gehen? "Im Großen und Ganzen", sagt Drees Ringert, Inhaber der Beratungsagentur "Wir kümmern uns", "ist das barrierefreie Angebot leider sehr begrenzt." Oft auf Theaterhäuser und Kultureinrichtungen, Orte also, die im Nachtleben eher keine Rolle spielen, so Ringert, dessen Agentur mit der Nürnberger "Initiative Barrierefrei Feiern" kooperiert.

Wie hoch ist das Interesse am Nacht- und Partyleben?

In Deutschland leben 20 Prozent der Menschen mit einer Behinderung oder einer sonstigen körperlichen, sensorischen oder psychischen Beeinträchtigung, sagt Drees Ringert. Gerade bei jungen Menschen sei das Interesse am Nachtleben sehr hoch und gehöre zur Persönlichkeitsentwicklung.

