Kitzingen

28.01.2023

Bau der Mega-Stromleitung SuedLink: Hunderte Schwertransporter werden durch den Landkreis Kitzingen rollen

Plus Im Kitzinger Technologiepark ConneKT entsteht eines von acht Kabellagern, das für den Bau der Mega-Stromtrasse SuedLink benötigt wird. Das passiert im Landkreis.

700 Kilometer wird die Mega-Stromleitung SuedLink lang werden und Windparks im Norden Deutschlands, Wasserkraftwerke in Skandinavien sowie Solarparks in Süddeutschland miteinander verbinden. Laut Betreiberfirma Transnet BW, die für den südlichen Bauabschnitt verantwortlich ist, ermögliche diese Verbindung, schwankende erneuerbare Energiequellen flexibel zu vernetzen und sorge so für eine stabile sowie sichere Stromversorgung.

