Bauarbeiten am Europastern in Würzburg: Lange Umleitungsstrecken für die Autofahrer

Am Europastern in der Würzburger Urlaubsstraße wird wieder gearbeitet. Der gesamte Verkehr stadteinwärts muss umgeleitet werden. Nur die rechte Spur Richtung Greinbergknoten ist befahrbar.

Plus Dass in der Stadt gebaut wird, ist für die Autofahrerinnen und Autofahrer in Würzburg nichts Neues. Doch diesmal sind die Umleitungsstrecken besonders lang. Und 2024 geht es weiter.

Von Ernst Lauterbach

Die Würzburginnen und Würzburger sind Baustellen gewohnt. So geht es derzeit nicht nur am Rennweg und dem Oeggtor neben der Residenz zur Sache, wo wie derzeit berichtet nur in Richtung stadteinwärts gefahren werden kann und bald schon bis Ende des Jahres gar nicht mehr. Auch am Europastern sind die Arbeiter wieder zugange, wo sie doch gefühlt vor kurzem erst aufgehört hatten.

Lediglich die Strecke hoch zum Greinbergknoten und damit zum Mittleren Ring ist frei befahrbar

Derzeit ist es unmöglich, von der Nürnberger Straße aus Richtung Gewerbegebiet Ost kommend über die Urlaubsstraße weiter in Richtung Berliner Ring, der Nordtangente oder zu den Unikliniken zu fahren. Lediglich die Strecke hoch zum Greinbergknoten und damit zum Mittleren Ring ist frei befahrbar.

