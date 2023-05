Würzburg

vor 27 Min.

Bauchfrei oder in Jogginghose zum Schulunterricht? Wie man in Würzburgs Schulen mit Kleidungsvorschriften umgeht

Unerwünscht: Wer mit Jogginghose an einer Sekundarschule in Wermelskirchen (NRW) erscheint, wird des Unterrichts verwiesen.

Plus An einer Schule in Nordrhein-Westfalen werden "unangemessen" gekleidete Schülerinnen und Schüler des Unterrichts verwiesen. Ist so etwas auch in Würzburg möglich?

Von Lisa Schmachtenberger Artikel anhören Shape

Die Tage werden wieder länger, die Temperaturen steigen – und die Kleidung wird knapper. Mit dem nahenden Sommer erwacht auch wieder die Debatte um angemessene Kleidung in der Schule. Wegen besonders strikter Kleidungsvorschriften geriet kürzlich eine Sekundarschule in Wermelskirchen (Nordrhein-Westfalen) in die Schlagzeilen. "Wichtig bei der Auswahl ist, dass wir niemand anderen damit irritieren", heißt es in der dortigen Kleiderordnung.

Als unangemessen gelten etwa tiefe Ausschnitte, bauchfreie Oberteile oder Jogginghosen. "Wir werden uns (...) im Einzelfall vorbehalten, Schüler:innen mit unangemessener Kleidung nach Hause zu schicken, um sich umzuziehen und in angemessener Kleidung ihrer Schulpflicht nachzukommen", teilt die Schule in einem Elternbrief mit. Schülerinnen und Schüler wegen unpassender Kleidung des Unterrichts verweisen – ist das auch ein Thema in Würzburg?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen