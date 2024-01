Würzburg/Schweinfurt

vor 30 Min.

Bauern-Proteste in Unterfranken: Dienstag Ruhetag, aber dann geht's mit Demos, Verkehrsblockaden und Aktionen weiter

Die Proteste der Bäuerinnen und Bauern in Unterfranken gehen weiter. Im Bild demonstrierende Landwirte am Montag in Bad Neustadt.

Plus Nach dem Großkampftag am Montag lassen die Bäuerinnen und Bauern in Unterfranken beim Demonstrieren nicht locker. Was die nächsten Tage noch geplant ist.

Die Bäuerinnen und Bauern in Unterfranken lassen in ihrem Protest gegen die geplanten Subventionskürzungen durch die Bundesregierung nicht locker. Für die nächsten Tage haben der Bayerische Bauernverband (BBV) und der Verein "Landwirtschaft verbindet Bayern" (LSV) weitere Aktionen in der Region angekündigt.

Am Dienstag (9. Januar) allerdings ist erst einmal "Ruhetag". BBV und LSV fordern die Landwirtinnen und Landwirte gleichwohl auf: "Stellt eure Schlepper in den Ortschaften oder auf gut zu sehenden Flächen auf, damit die Botschaften eurer Banner gesehen werden!"

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

