15:27 Uhr

Bauernprotest in ganz Unterfranken: Wo die Bauern ab Montag den Verkehr lahmlegen

Hunderte von unterfränkischen Landwirten wollen sich ab Montag an den bundesweiten Bauernprotesten gegen die Sparpläne der Ampel im Agrarsektor beteiligen. Dies wird den Verkehr in Unterfranken voraussichtlich massiv beeinträchtigen, wie Ende Dezember auf der Autobahn 7 bei Soltau (Niedersachsen).

Plus Traktoren an Autobahnauffahrten, in Innenstädten, auf Festplätzen: Hunderte von Landwirten werden zu Protestaktionen rollen. Immerhin: Die Deutsche Bahn streikt nicht.

Von Gisela Rauch Artikel anhören Shape

Ab dem frühen Montagmorgen müssen Verkehrsteilnehmer mit massiven Verkehrsbehinderungen in ganz Unterfranken rechnen. Grund sind zahlreiche Protestaktionen, Blockaden und Sternfahrten der unterfränkischen Bauern, die gegen geplante Kürzungen der Bundesregierung im Agrarsektor aufbegehren. Im Norden Unterfrankens konzentrieren sich die Bauern-Aktionen auf Autobahn-Ausfahrten, was den Autofahrern Zeit rauben könnte. Die Deutsche Bahn wird nach derzeitigem Kenntnisstand zumindest am Montag, 8. Januar, nicht streiken, so dass Pendler eventuell auf die Bahn umsteigen können. In etlichen Teilen Unterfrankens, vor allem im Kreis Schweinfurt, werden sich die Bauernproteste nicht auf den Montag beschränken, sondern die ganze Woche dauern.

Über mögliche Beeinträchtigungen und Probleme während der Proteste will das Polizeipräsidium Unterfranken regelmäßig ab 5.30 Uhr morgens auf der Onlineplattform X (ehemals Twitter) informieren, wie die Pressestelle des Präsidiums mitteilt. Auf mainpost.de informiert diese Redaktion ab Montagmorgen in einem Liveticker über die Lage.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen