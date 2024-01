Würzburg

18:24 Uhr

Bauernproteste in Würzburg: Über 1200 Traktoren waren auf den Straßen unterwegs – das große Chaos blieb aus

Am Montag kam es deutschlandweit zu Bauernprotesten. Auch in und um Würzburg wurde demonstriert. Hier ein Foto des Demozugs an der Brücke der Deutschen Einheit.

Plus Der Deutsche Bauernverband hat Landwirte zu Protesten aufgerufen. Auch in und um Würzburg waren die Aktionen am Montag deutlich bemerkbar. So lief der erste Tag der Protestwoche.

Von Gina Thiel, Julia Rüther

Es ist sechs Uhr morgens auf einem Pendlerparkplatz an der B13 bei Randersacker. Stefan Schlichenmeier schaut auf sein Handy: minus 3 Grad zeigt es an. Der Landwirt aus Albertshausen (Lkr. Würzburg) wartet am vereinbarten Treffpunkt auf seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter – allesamt Landwirte und Winzer aus der Region Würzburg. Gemeinsam mit ihren Traktoren wollen sie heute verschiedene Straßen im Landkreis blockieren und ihrem Ärger über die Sparpläne der Ampelregierung zum Ausdruck zu bringen.

Szenen wie in Randersacker spielten sich am frühen Montagmorgen an vielen Orten in der Bundesrepublik ab. Der Deutsche Bauernverband hatte bereits vergangene Woche zu einer Aktionswoche der Landwirtinnen und Landwirte aufgerufen. Die Streichung der KfZ-Steuerbefreiung und der Wegfall der Steuervergünstigungen für Agrardiesel hatten das Fass für viele Bauern zum Überlaufen gebracht. Daran konnte auch das teilweise Zurückrudern der Bundesregierung am Donnerstagabend nichts mehr ändern.

