Bad Königshofen

13:53 Uhr

Bauernverband Rhön-Grabfeld distanziert sich von Demo-Aufruf für Freitag in Bad Königshofen

Der Bauernverband Rhön-Grabfeld plant diverse Protestaktionen gegen die Streichung von Vergünstigungen beim Agrardiesel. Von einem Demo-Aufruf für diesen Freitag in Bad Königshofen, in dem gezielt Landwirte und Handwerker angesprochen werden, distanziert sich der BBV allerdings.

Von Ines Renninger

"Mit der Demo am Freitag haben wir nichts zu tun und ich will damit auch nichts zu tun haben", stellt Michael Diestel, Geschäftsführer des Bayerischen Bauernverbands Rhön-Grabfeld, auf Anfrage dieser Redaktion klar. In sozialen Netzwerken werden aktuell "Landwirte, Handwerker und Bürger", unter anderem in der Facebook-Gruppe Bad Neustadt Saale, zu einer, wie es dort heißt, "angemeldeten Demo" diesen Freitag, 29. Dezember, an der Tuchbleiche in Bad Königshofen aufgerufen.

Der Bauernverband habe die Veranstaltung nicht angemeldet, so Diestel. Der BBV rate seinen Mitgliedern auch davon ab, teilzunehmen "und sich instrumentalisieren zu lassen".

