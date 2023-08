Baumfäller hatte Motorsäge bereits angesetzt: Ehepaar aus Güntersleben verhindert das Fällen eines Baumes – zu Unrecht

Plus Rund 15 Meter hoch ist die Hainbuche im Birkenweg in Güntersleben. Als sie abgesägt werden sollte, geht ein Ehepaar dazwischen. Warum der Baum nun trotzdem gefällt wird.

Vor wenigen Wochen sollte in Güntersleben ein augenscheinlich gesunder Baum gefällt werden. Das hatte das Bauamt beschlossen und einen Mitarbeiter mit dem Fällen der circa 15 Meter hohen Hainbuche im Birkenweg beauftragt. Doch noch bevor dieser seine Motorsäge an der Rinde des Baumes ansetzten konnte, ging ein Ehepaar dazwischen und stoppte die Fällarbeiten.

Ihr Mann sei auf den Mitarbeiter zugegangen und habe mit ihm diskutiert. "Wir konnten die Fällung tatsächlich vorerst stoppen", erzählt die Bewohnerin, die anonym bleiben möchte, gegenüber dieser Redaktion. Die Bauarbeiten im Zuge der Renaturierung des Dürrbachs beobachten sie und ihr Mann schon seit einiger Zeit kritisch.