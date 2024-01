Große Allee in Opferbaum gefällt: Baumfrevel oder Missverständnis?

In den nächsten Jahren hätten die Weidenbäume zwischen dem Brummbach und dem Flurweg Richtung Schwanfeld ohnehin gefällt werden sollen. Deshalb hat die Gemeinde schon 40 klimaerträgliche und windfeste Baumhasel-Bäume nachgepflanzt. Der Ausbau des Fahrradwegs Richtung Schwanfeld und Eßleben und damit an das Radwegenetz im Landkreis Schweinfurt steht an.

Foto: Irene Konrad