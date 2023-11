Gerolzhofen

14.11.2023

Baustelle "Wilder Mann" in Gerolzhofen: Landgericht beschäftigt sich mit verschwundenem Gehweg und Pausenhof

Plus Die Stadt verklagt die Bauherrin auf 275.000 Euro zur Beseitigung von Schäden auf öffentlichem Grund. Ob sie das Geld je wiedersieht, ist mehr als fraglich.

Von Michael Mößlein

Die ruhende Baustelle des Hotel-Gasthofs "Wilder Mann" am Marktplatz in Gerolzhofen beschäftigt jetzt auch das Landgericht Schweinfurt. Am Donnerstag wurde dort im Zivilverfahren die Klage der Stadt Gerolzhofen gegen die Krapf Immobilien GmbH & Co. KG verhandelt. Es geht um die Forderung der Stadt nach Widerherstellung des im Zuge der Bauarbeiten abgebrochenen Gehwegs entlang der Breslauer Straße und des Pausenhofs der Grabenschule. Der geschätzte Streitwert liegt nach Auskunft des Gerichts bei 275.000 Euro. Die Summe beinhaltet auch einen Schätzwert von 20.000 Euro für mögliche Schäden, die noch auftreten könnten, etwa am freigelegten Fundament der Grabenschule.

Eine Bürgschaft, um das Wiederherstellen der öffentlichen Flächen abzusichern, hatte der Stadtrat von der Bauherrin nicht verlangt. Folglich ist es auch nach der jüngsten Gerichtsverhandlung ungewisser denn je, dass die Stadt dieses Geld jemals wiedersehen wird. Darauf deutet nicht nur der Termin zur Zwangsversteigerung des unvollendeten "Wilden Mann" Anfang März 2024 hin. Auch während der Verhandlung am Donnerstag kam zur Spreche: Die Bauherrin steckt finanziell tief in der Klemme. Selbst der als einziger Zeuge geladene Hochbautechniker, der den Bau zuletzt geplant und gebaut hat, gab zu, dass seine Auftraggeberin ihm Geld schuldet.

