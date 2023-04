Baustellen auf Autobahnen in Unterfranken: Was dieses Jahr auf Pendler und Reisende zukommt

Plus Wenn Straßen und Brücken gebaut oder saniert werden, sind Staus oft vorprogrammiert. Diese Baustellen auf Autobahnen in Unterfranken und Umgebung sollten Sie kennen.

Eine Baustelle auf der Autobahn bedeutet für Autofahrerinnen und Autofahrer häufig: Hier ist Geduld gefragt. Doch ohne Bauarbeiten können die Straßen nicht instand gehalten werden. Die Würzburger Außenstelle der Niederlassung Nordbayern der Autobahn GmbH betreut 15 Baumaßnahmen, die derzeit bereits laufen oder noch in diesem Jahr beginnen sollen. Die Außenstelle ist für rund 450 Autobahnkilometer zuständig, die vor allem durch Unterfranken verlaufen. Zu den Schwerpunkten gehören mehrere Brückensanierungen auf der A7, die Erneuerung der Betonfahrbahn auf der A7 und verschiedene Sanierungen auf A3, A7, A70 und A71.

Eines der größten Bauprojekte ist die südlich des Autobahnkreuzes Schweinfurt/Werneck liegende Talbrücke Werntal auf der A7. Bis Ende 2024 soll die alte Brücke vollständig durch einen Neubau ersetzt sein. Die Kosten in Höhe von 60 Millionen Euro trägt der Bund. "Die Erneuerung der über 50 Jahre alten Brücke ist aufgrund des insgesamt schlechten Bauwerkszustandes und der für die heutigen Verkehrsverhältnisse nicht mehr ausreichenden Tragreserven zwingend erforderlich", teilt die Autobahn GmbH mit.