Würzburg

04:00 Uhr

Bayerische Landtagswahl 2023: Warum der Würzburger Basil Asideh mit 35 Jahren zum ersten Mal wählen geht

Basil Asideh aus Würzburg nimmt am 8. Oktober zum ersten Mal an einer demokratischen Wahl teil.

Plus Am Sonntag wird Basil Asideh die Partei wählen, die ihn am besten vertritt. Dass er bei einer Wahl eine freie politische Entscheidung trifft, ist für ihn eine Premiere.

Von Gina Thiel

Für Basil Asideh ist es das erste Mal. An diesem Sonntag darf sich der 35-jährige Würzburger bei der Landtagswahl zwischen zehn Parteien entscheiden und sein Kreuzchen setzten – eigenständig und geheim. Anders als viele Erstwählerinnen und Erstwähler musste Asideh viel länger als bis zu seiner Volljährigkeit warten, um frei wählen zu dürfen – warum?

Basil Asideh ist in Syrien aufgewachsen. Als 2011 der "Arabische Frühling" begann und Syriens Präsident Baschar al-Assad gegen die Opposition vorging, floh er aus seiner Heimat und lebt seit 2015 in Deutschland. Wahlen gab es auch in Syrien, doch dort liefen die ganz anders ab, und es gibt auch nur eine einzige Partei.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen