Bayernweit Trauerflor an Feuerwehrfahrzeugen: Weyersfelder Feuerwehrkommandant Christian Hofmann gestorben

Plus Nach einem Einsatz am Sonntag ist der Weyersfelder Kommandant im Alter von 48 Jahren überraschend gestorben. Der Schock darüber ist in Weyersfeld und in Feuerwehrkreisen groß.

Von Björn Kohlhepp

Der Weyersfelder Feuerwehrkommandant Christian Hofmann ist am Sonntag unmittelbar nach einem Einsatz im Alter von 48 Jahren überraschend gestorben. Der Landesfeuerwehrverband hat am Dienstag dazu aufgerufen, Feuerwehrfahrzeuge bayernweit eine Woche mit Trauerflor zu versehen.

Hofmann entstammte einer Feuerwehrfamilie und war selbst leidenschaftlicher Feuerwehrmann. Seit Februar 2012 war er Kommandant in Weyersfeld und hat seither die Wehr modernisiert. Er stammte aus Sackenbach, wo er Jugendwart bei der dortigen Feuerwehr war. Seit knapp 20 Jahren lebte er in Weyersfeld. Hofmann, der bei Bosch Rexroth arbeitete, war auch in der dortigen Werksfeuerwehr aktiv.

