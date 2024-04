Würzburg/Schweinfurt

03.04.2024

BayWa stürzt ins Minus ab: Welche Einschnitte der Bau- und Agrarkonzern in Franken plant

Schreibt rote Zahlen: Die BayWa AG will ihr Filialnetz optimieren.

Plus Der Bau- und Agrarkonzern BayWa hat ein miserables Wirtschaftsjahr hinter sich. Nun soll gegengesteuert werden. Was das für die Filialen in der Region bedeutet.

Von Jürgen Haug-Peichl

Der Münchener Mischkonzern BayWa ist nach einem Erfolgsjahr heftig in die roten Zahlen gerutscht. Das hat Folgen für die Filialen – auch in Franken. So soll ihre Zahl im Agrarbereich reduziert werden.

Die BayWa AG betreibt in Franken nach eigenen Angaben 58 Außenstellen im Segment Agrar/Technik und 29 für Baustoffe. In der Summe sind dort 1600 Menschen beschäftigt. Welche dieser Filialen vor gravierenden Änderungen oder gar der Schließung stehen, ließ BayWa-Sprecherin Antje Krieger auf Anfrage offen.

