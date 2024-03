Würzburg

26.03.2024

Endlich kommt der Frühling! 8 Biergärten in Würzburg, die über Ostern schon geöffnet haben

Plus Ostern steht bevor, bestes Wetter ist gemeldet. Endlich kann die Biergarten-Saison starten. Wir stellen 8 Biergärten vor, die über die Feiertage schon geöffnet haben.

Von Lara Meißner, Saskia Moldenhauer

Der Frühling kommt und die Biergärten öffnen wieder: Bei vielen Würzburger Gastronomen laufen die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren. Für die Osterfeiertage ist bestes Frühlingswetter gemeldet, gute Voraussetzungen also für einen gelungene Saisonstart. In unserer - nicht abschließenden - Übersicht zeigen wir acht Biergärten, die über die Feiertage öffnen werden.

1. Biergarten Jahnterrassen im Mainviertel

Der Biergarten Jahnterrassen in der Dreikronenstraße öffnet am Ostersamstag, 30. März und hat dann am Sonntag und Montag, 31. März und 1. April ebenfalls geöffnet. Mit Blick auf den Main kann man hier ein paar entspannte Stunden im Freien genießen. Im Biergarten sind typisch fränkische Gerichte im Angebot, aber auch Vegetarier und Veganer werden auf der Speisekarte fündig. Plätze gibt es für rund 250 Gäste.

