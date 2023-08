04:00 Uhr

Begrenzter Strom und kaum Handyempfang mitten im Wald: Die Pfeuffers lieben das Leben im Forsthaus Aurora

Plus Acht Jahre alt war Stefan Pfeuffer, als er mit seiner Familie im Forsthaus Aurora einzog. Wenn es nach ihm geht, soll Aurora der Mittelpunkt in seinem Leben bleiben.

Von Roland Pleier Artikel anhören Shape

Ringsherum Wald. Nichts als Wald. Mittendrin in einer Wegspinne mit acht Beinen: das Forsthaus Aurora. Dort, in der Waldeinsamkeit weitgehend ohne Autoverkehr, ist Stefan Pfeuffer seit frühester Jugend zuhause. Daran will er auch nichts ändern – obwohl Wohnen dort mit anderen Umständen verbunden ist. Das Wasser kommt wie ehedem aus dem eigenen Brunnen, geheizt und gekocht wird mit Holz, gebacken mit Gas. Der Strom aus der Photovoltaikanlage reicht grad mal für den Kühlschrank, den Fernseher und die Beleuchtung. Wenn Waschmaschine, Föhn und Bohrmaschine laufen, wird das Dieselaggregat angeworfen.

Ansonsten ist es still dort oben zwischen dem Ameisenberg und dem Höllbrunnenrain, dem Dreßlingkopf und der Klosterkuppel, dem mit 553 Metern höchsten Punkt im Landkreis Main-Spessart. Das Rauschen der Bäume, das Gackern der Hühner, das Zwitschern der Vögel prägen die Geräuschkulisse in der Einsamkeit. Nur selten ist ein Auto zu hören, bellt ein Reh.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .