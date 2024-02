Würzburg

04:00 Uhr

Behandlungsfehler in der Medizin: Eine Schraube und die schwierige Suche nach der Wahrheit vor Gericht in Würzburg

Eingriff nicht gut verlaufen? Wenn sie einen Behandlungsfehler vermuten, stehen Patientinnen und Patienten in der Beweispflicht (Symbolbild).

Plus Eine Patientin hat nach einer OP dauerhaft Schmerzen. Sie sieht einen Behandlungsfehler und klagt. Was lässt sich beweisen? Und wie entscheiden Gutachter und Juristen?

Von Susanne Schmitt

Eine durchsichtige Plastiktüte. Darin eine einzelne Schraube, nur wenige Zentimeter lang. Mehr als drei Monate war sie in Annika Meiers Handgelenk verschraubt und sollte den gebrochenen Unterarmknochen zusammenhalten. Doch stattdessen verursachte die Schraube Schmerzen, Verzweiflung und Ärger. Erst nach einer Revisionsoperation heilte die Radiusfraktur. Und Annika Meier, die in Wirklichkeit anders heißt, bekam die Schraube in die Hand gedrückt. Ein Beweis für einen Behandlungsfehler?

Fakt ist: In der Medizin passieren Fehler, wie in allen Lebensbereichen. Sie zu belegen, ist jedoch nicht leicht. Patienten stehen in der Beweispflicht, Experten schätzen die Chancen auf Schadensersatz generell eher gering ein. Kommt es zum Gang vor Gericht, beginnt oft eine schwierige Suche nach der Wahrheit.

