Bei Corona abkassiert: Arzt aus Unterfranken soll Dienste in Impfzentren erfunden haben

Plus Anklage gegen einen Impfarzt aus dem Raum Bad Kissingen: Sonderermittler und die Würzburger Kripo berichten über einen Schaden von 640.000 Euro durch falsche Abrechnungen.

Mit "Phantomdiensten" in Corona-Impfzentren soll ein Arzt aus dem Raum Bad Kissingen auf strafbare Weise abkassiert haben. Die Zentralstelle zur Bekämpfung von Kriminalität im Gesundheitswesen bei der Generalstaatsanwaltschaft Nürnberg teilte an diesem Montag mit, dass wegen 18-fachen Computerbetrugs Anklage gegen den Impfarzt erhoben worden ist.

Der Fall war laut Matthias Held, Sprecher der Sondereinheit gegen Betrug im Medizinbereich, bei einer Prüfung des Bayerischen Obersten Rechnungshofes aufgefallen. Die Ungereimtheiten wurden der Kassenärztlichen Vereinigung in Bayern (KVB) gemeldet. Diese habe "weitere Auffälligkeiten" festgestellt, so der Sprecher. Die KVB schaltete die Polizei ein.