Bei der Rammstein-Coverband Stahlzeit am Bass: Sam Elflein aus Bad Neustadt pendelt zwischen Büro und Pyro

Die zwei Welten des Sam Elflein: am E-Bass für die Rammstein-Coverband Stahlzeit und im Entwicklungszentrum seines Arbeitgebers Jopp in Bad Neustadt.

Plus Wenn er nicht auf der Bühne steht, arbeitet er als Vertriebler. Beim Streutal-Festival in Mellrichstadt hat er ein Heimspiel. Wie Sam Elflein Beruf und Leidenschaft in Einklang bringt.

Von Simon Snaschel

Hochseriös sitzt er da, das weiße Hemd sauber in die Hose gesteckt, die Smartwatch am Handgelenk und die Brille auf der Nase: Sam Elflein sieht aus, wie man sich einen Vertriebler gemeinhin vorstellen könnte. Im Entwicklungszentrum seines Arbeitgebers Jopp in Bad Neustadt muss man im Gespräch nicht zwingend darauf kommen, dass es nach Feierabend auch einen ganz anderen Sam Elflein gibt.

Nämlich den Musiker. Den Bassisten, den harten Kerl, der zwischen Feuerfontänen und meist in Schwarz gekleidet mit seiner Band Stahlzeit die Lieder der Rockgiganten von Rammstein covert - und das ausgesprochen erfolgreich. Stahlzeit ist weit mehr als Rammstein für Arme.

