Ostheim

20.08.2023

Bei Radtour von Vater und Sohn in Ostheim: Fahrrad fällt mit Kindersitz um, Zweijähriger wird am Kopf verletzt

Bei einem Fahrradunfall in Ostheim (Symbolbild) wurde ein zweijähriger Junge am Kopf verletzt.

Plus Ein Radfahrer geriet in Ostheim in die Bahngleise. Bei dem Sturz prallte auch sein Sohn in seinem Sitz auf die Fahrbahn. Ein Helm verhinderte Schlimmeres.

Von Kristina Kunzmann Artikel anhören Shape

Glück im Unglück hatten am Samstagnachmittag ein Radfahrer und sein Sohn in Ostheim: Wie die Polizeiinspektion Mellrichstadt mitteilt, hatte der Mann bei seiner Radtour seinen Sohn im Lenker-Kindersitz dabei. Demnach geriet der Radler am Bahnübergang im Bereich des Bauhofes mit seinem Reifen in die Bahngleise und stürzte.

Das Fahrrad samt Kindersitz fiel um. Durch den Aufprall auf der Fahrbahn erlitt das zweijährige Kind zwar eine Kopfplatzwunde, sein Schutzhelm verhinderte jedoch Schlimmeres. Wie die Polizei weiter schreibt, wurde die Verletzung im Krankenhaus mit einigen Stichen genäht. Dann konnte der Bub die Klinik wieder verlassen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen