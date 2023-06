Würzburg

Bei Rot über die Ampel: Bus fährt in Würzburg Fußgänger an - mindestens vier Verletzte

Plus Ein Busfahrer hat in der Würzburger Innenstadt einen Fußgänger angefahren, der bei Rot über die Ampel lief. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Bus am Mittwochnachmittag um 16.11 Uhr mit mäßiger Geschwindigkeit von der Bismarckstraße kommend auf die Ampel an der Kreuzung zum Röntgenring zu. Dort ordnete er sich so ein, um nach links in Richtung Berliner Ring abbiegen zu können.

Während der Bus auf die Kreuzung zufuhr, kreuzte plötzlich ein Fußgänger die Fahrbahn. Und das, obwohl die Ampel für Fußgänger auf Rot stand. Der Busfahrer führte laut Polizei zwar eine Vollbremsung durch, erwischte den Fußgänger aber dennoch. Vier Fahrgäste im Bus wurden bei der Vollbremsung leicht verletzt. Einer der Verletzten erlitt eine Nasenfraktur.

