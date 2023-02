Würzburg/Schweinfurt

04:00 Uhr

Bei XXXLutz in Würzburg serviert eine Maschine das Essen: Sind Roboter die Kellner der Zukunft?

Plus Ein Klick auf das Touchdisplay und Roboter "Lutzi" bringt die Bestellung an den Tisch. Eine technische Spielerei? Oder die Lösung des Personalmangels in der Gastronomie?

Von Henrik Rampe

In der Hektik des Restaurantalltags versucht eine Frauenstimme auf sich aufmerksam zu machen. "Vorsicht bitte, ich muss hier durch", sagt die Stimme, betont freundlich und etwas blechern. Doch niemand hört auf sie, weshalb sie in unter 0,5 Sekunden abbremst, stehen bleibt und den Gast von Tisch 67 als erstes durch den Gang im Restaurant des Möbelhauses XXXLutz in Würzburg lässt. Dann rollt sie davon in Richtung Küche.

