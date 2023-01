Kreis Haßberge

17:00 Uhr

Beim G7-Gipfel einen Namen gemacht: Die Karriere des Augsburger Polizei-Vizepräsidenten begann in Haßfurt

Plus Im Jahr 1987 absolvierte Michael Riederer ein Praktikum bei der Dienststelle in Haßfurt. In Elmau bekam er 2015 die große Chance, sich zu beweisen.

Von Peter Schmieder

Michael Riederer hat bei der Polizei richtig Karriere gemacht: Am 1. Januar übernahm der 51-Jährige das Amt des Vizepräsidenten des Polizeipräsidiums Schwaben Nord mit Sitz in Augsburg. Bis er auf diesen Posten kam, war ein langer Weg nötig. Dieser begann im Oktober 1987 in Haßfurt. Denn dort machte Riederer, der aus dem Rauhenebracher Ortsteil Karbach stammt, seine "ersten Gehversuche" bei der Polizei. Später konnte er sich vor allem beim G7-Gipfel 2015 in Elmau beweisen, wo er den Koordinierungsstab leitete.

