Beim Maibaum-Unglück in Obernbreit schwer verletzt: Warum Maximilian Leßmann niemandem die Schuld gibt - außer dem Baum

"Ungefähr hier hab' ich gelegen": Maximilian Leßmann in Obernbreit (Lkr. Kitzingen) an der Stelle, wo am am 30. April der Maibaum beim Aufstellen umstürzte und ihn schwer verletzte.

Plus Der umstürzende Maibaum traf den 22-Jährigen aus Obernbreit mit voller Wucht. Wie es dem Metzger heute geht - und was für ihn das Schlimmste war.

Von Daniela Röllinger

Maximilian Leßmann greift zum Laptop, startet einen Film. Viele Male hat er die Szene schon angeschaut. Den Moment, der sein Leben hätte beenden können.

Am 30. April wurde in Obernbreit, wie es im Landkreis Kitzingen und anderswo Tradition ist, der Maibaum aufgestellt. Da passierte es: Der Stamm rutschte beim Aufstellen mit hölzernen Schwalben aus dem Loch, der Baum sprang aufgrund der Spannung mehrere Meter weit und stürzte um. Die meisten, die beim Aufstellen mit anpackten, konnten sich in Sicherheit bringen. Maximilian Leßmann und ein 61-jähriger Mann nicht. "Ich war nicht schnell genug", sagt Leßmann. "Der Baum hat mich im Kreuz erwischt."

