Aidhausen

Beispiel Aidhausen: So hart ist die Arbeit in der Dorfmetzgerei von Alfred Kaiser – und so überlebt ein kleiner Laden

Plus In Frankens Dörfern sterben die Metzgereien aus. In den Haßbergen zeigt Obermeister Alfred Kaiser, woran das liegt und wie er Auswege findet. Einblicke in einen harten Job.

Von Jürgen Haug-Peichl

Keine Lust mehr, keine Kraft mehr, null Perspektive: Wie die kleinen Bäckereien sterben in Franken auch die Dorfmetzgereien nach und nach aus. Es ist eine schleichende Zeitenwende des Landlebens, ein Niedergang mit Ansage.

Die Inhaber geben aus Altersgründen auf und finden keine Nachfolgerinnen oder Nachfolger. Auch, weil die meist in die Jahre gekommenen Metzgereien erst teuer saniert und auf den neuesten Stand der strengen Behördenvorgaben gebracht werden müssten.

