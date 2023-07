Unterpleichfeld

04:00 Uhr

Beispiel Unterpleichfeld: Wie viele Flüchtlinge verkraftet ein kleiner Ort?

Die ehrenamtlichen Flüchtlingsbetreuerin Susanne Schraut besucht die Notunterkunft in Unterpleichfeld (Lkr. Würzburg). Aktuell leben hier etwa 60 Geflüchtete.

Plus Plötzlich stehen Geflüchtete vor der Rathaustür - und Unterpleichfeld hilft unbürokratisch. Seit Jahren nimmt die Gemeinde Flüchtlinge auf. Wo ist die Grenze?

Als im Jahr 2015 viele Deutsche geflüchtete Menschen an den Bahnhöfen mit Jubel, Geschenken und großer Hilfsbereitschaft empfingen, da bildete sich auch im 3000-Seelen-Ort Unterpleichfeld im Landkreis Würzburg eine starke Unterstützergruppe. Etwa zwölf ehrenamtliche Helferinnen und Helfer statteten damals den rund 100 syrischen und afghanischen Flüchtlingen im Ort regelmäßig Besuche ab, organisierten Deutschkurse, halfen bei Behördengängen, begleiteten die Leute zum Arzt. So schildert es Susanne Schraut, die Frau des stellvertretenden Bürgermeisters, die sich von Anfang an ehrenamtlich bei der Flüchtlingsbetreuung engagiert hat.

Auch jetzt noch, acht Jahre später, betreut Susanne Schraut in Unterpleichfeld neuangekommene Flüchtlinge. Der Unterschied zu früher ist nur: "Ich bin jetzt damit eigentlich ganz allein. Außer mir ist niemand übriggeblieben."

