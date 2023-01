Bekannt aus "Kabarett in Franken": "Der fränkische Comedian "Bembers" ist im Alter von 56 Jahren gestorben

Plus Roman Sörgel, wie der Künstler mit bürgerlichem Namen heißt, ist tot. Er war für seinen derben Humor und markige Sprüche bekannt. Im September sagte er alle Auftritte ab.

Der fränkische Comedian Roman Sörgel ist am Sonntag im Alter von 56 Jahre gestorben. Der gebürtige Nürnberger trat unter dem Namen "Bembers" auf und war bekannt für seinen mitunter derben Humor. Er selbst bezeichnete sich als Hardcore-Comedian. "Meine Geschichten sind eben nicht immer ganz jugendfrei, die Sprache ist von der Straße, und auch sonst nehme ich bei keinem Tabu-Thema ein Blatt vor den Mund", sagte Sörgel im Jahr 2021 im Gespräch mit dieser Redaktion.