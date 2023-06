Würzburg

04:00 Uhr

Bekannte Berliner Punkband sucht "Störenfriede": Wer hat die AfD-Kundgebung in Würzburg mit ZSK-Musik gestört?

Plus Ein Social Media-Post der bekannten Berliner Punkband ZSK geht derzeit viral. In diesem sucht die Band Personen, die die AfD-Kundgebung in Würzburg mit der eigenen Musik störte.

Von Gina Thiel Artikel anhören Shape

Die bekannte Berliner Punkband ZSK hat Gefallen an der AfD-Störaktion in Würzburg gefunden und will die Verantwortlichen nun zu einem ihrer Konzerte einladen. "Wer auch immer du bist: Schreib uns wegen Gästeliste und Freibier", heißt es in einem Social-Media-Post der Berliner Jungs, der aktuell viral geht.

Am vergangenen Sonntag standen der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke und rund 50 AfD Mitglieder am Barbarossaplatz in Würzburg und wollten anlässlich des Jahrestages zur Messerattacke Blumen niederlegen und am unteren Marktplatz eine Kundgebung halten. Doch weil die Kundgebung immer wieder durch lautstarken Proteste der schätzungsweise 3000 Gegendemonstranten gestört wurde, baute die AfD kurzfristig ihre Bühne am unteren Markt eigenhändig ab.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen