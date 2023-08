Bischofsheim

Bekannter Wolf aus Wildflecken reißt Schaf bei Gersfeld: Verdacht auf weitere Wolfsangriffe in der hessischen Rhön

Wieder hat ein Wolf in der Rhön ein Schaf gerissen. Während ein Fall jetzt offiziell bestätigt wurde, muss der Verdacht in einem zweiten Fall erst bestätigt werden. Das Symbolbild zeigt ein Tier im Wildtierpark Bad Mergentheim.

Plus Ein Riss wurde bei Gersfeld nachgewiesen, eine DNA-Probe soll Klarheit über einen weiteren Vorfall bringen – und auch bei Schweinfurt wurde ein Wolf gesehen.

Der Wolfsrüde, der unter dem Kürzel GW3179m registriert und in der Rhön sowie im Spessart mehrfach nachgewiesen wurde, hat erneut zugeschlagen. Wie das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) jetzt informierte, konnte an einem Schaf, das am 26. Juni bei Gersfeld gerissen wurde, sein Erbgut nachgewiesen werden.

Dass GW3179m auch im Raum Gersfeld unterwegs ist, war seit April bekannt, als sein Genom über eine dort gefundene Kotprobe nachgewiesen wurde. Bei dem Vorfall in Gersfeld handelt es sich allerdings nicht um den ersten Nutztier-Riss, für den der Rüde verantwortlich ist. Bei zwei Attacken im Schlüchtener Ortsteil Elf hatte der "Elmer Isegrim", wie der Wolf in den dortigen Medien bezeichnet wurde, im Februar insgesamt vier Schafe getötet.

