Würzburg

22.04.2023

Beliebte Vox-Sendung "Das perfekte Dinner" ab Montag wieder in und um Würzburg zu Gast: Kennen Sie diese Kandidaten?

Fünf Kandidatinnen und Kandidaten aus Würzburg, Schweinfurt und Main-Spessart treten bei der diesjährigen Runde von "Das perfekte Dinner" gegeneinander an. V.l.n.r. Yannick, Annette, Patrick, Lisa Marie und Alexander.

Plus Pünktlich am Montag um 19 Uhr kochen fünf Kandidatinnen und Kandidaten beim perfekten Dinner in Würzburg um die Wette. Das müssen Sie zum Start der Sendung wissen.

Von Gina Thiel Artikel anhören Shape

Es ist wieder soweit! Die beliebte VOX-Sendung "Das perfekte Dinner" zeigt wieder fünf ambitionierte Hobbyköchinnen und -köche aus der Region. Und diesmal können sich die Zuschauer auf verschiedene Besonderheiten freuen. Wie diese Redaktion erfahren hat, herrschte unter den Teilnehmenden besonders gute Stimmung – und das, obwohl sie eigentlich in Konkurrenz stehen.

Alex Bahn, einer der Teilnehmer aus Würzburg, hatte bereits vor der Sendung über seinen Auftritt verraten: "Es wird sehr witzig und emotional." In der Woche vom 24. bis 28. April wird Bahn auf seine Konkurrenten treffen. Der Reihe nach wird jede und jeder von ihnen die anderen zu sich nach Hause einladen und ein Drei-Gänge-Menü für sie kochen. Anschließend bewerten die Gäste die Kochleistung der Gastgeberin oder des Gastgebers.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen