Beliebte Vox-Sendung "Das perfekte Dinner" kommt nach Würzburg: So können Sie sich bewerben

"Das perfekte Dinner" ist wieder auf der Suche nach talentierten Hobbyköchinnen und Hobbyköchen aus Würzburg. Wie und wo sich Küchenfans noch bewerben können.

Vom 31. Januar bis 4. Februar wird in Würzburg wieder der Kochlöffel geschwungen. Das Kamerateam des Privatsenders Vox, der zur Mediengruppe RTL gehört, ist bald wieder in Würzburg unterwegs und begleitet ambitionierte Hobbyköchinnen und -Köche. Bereits 2022 wurde für das Erfolgsformat in Würzburg gedreht. Damals konnte die 31-jährige Nicole den Sieg nach Hause holen.

Insgesamt fünf Kandidatinnen und Kandidaten kochen bei der Sendung ein Drei-Gänge-Menü für die übrigen vier Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Am Ende des Abends vergeben diese dann Punkte für Geschmack, Aussehen und Qualität. Wer am Ende der Woche die meisten Punkte einheimsen konnte, gewinnt das Preisgeld in Höhe von 3.000 Euro.

Aktuell können sich leidenschaftliche Gourmets noch für die Vox-Sendung anmelden. Die Bewerbung erfolgt über ein Formular auf der Website oder telefonisch unter (0221) 492048240.