Bergtheimer Fall der rückwärts gelaufenen Wasseruhr: Ein neuer Vorwurf und ein anonymes Schmähgedicht

Plus Der Skandal um die rückwärts gelaufene Wasseruhr beschäftigt weiter Behörden und Öffentlichkeit. Jetzt macht ein in Mundart gereimtes Schmähgedicht die Runde.

Aktuell prüft das Landratsamt Würzburg einen weiteren Vorwurf gegen den Besitzer der Wasseruhr, die im August in der Bergtheimer Mulde rückwärts gelaufen ist. Gleichzeitig wurde ein Text mit Schmähungen gegen diesen Landwirt verfasst und in Umlauf gebracht.