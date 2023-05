Auto mit Sommerreifen bleibt auf dem Breitenberg stecken - Bergwacht muss helfen

Am Sonntag bleibt ein Auto mit Sommerreifen am Breitenberg bei Pfronten stecken. Die Bergwacht muss helfen.

Am Sonntag ist die Bergwacht Pfronten gegen 21.20 Uhr zum Breitenberg ausgerückt. Zwei Menschen waren dort mit ihrem Auto steckengeblieben, berichten die Retter auf Facebook. Sie hatten offenbar bereits Sommerreifen aufgezogen. Die Bergwacht fuhr mit dem Rettungsfahrzeug zum beliebten Ostallgäuer Ausflugsberg, um die beiden Menschen und das Auto zu suchen.

Bergwacht Pfronten schleppt Auto am Breitenberg ab

Die Einsatzkräfte schleppten das Auto aus einem Schneefeld am Rand ab. Anschließend nahmen sie die beiden Autofahrer mit ins Tal. Das Auto blieb laut Bergwacht vorerst noch am Breitenberg. Eine Aufnahme der Webcam des Breitenbergs zeigt einen schwarzen Kleinwagen - ganz in der Nähe eines Schneefelds. Inzwischen ist das Auto aber auf den Bildern der Webcam der Breitenbergbahn verschwunden. Es scheint mittlerweile abgeschleppt worden zu sein. Die Bergwacht mahnt in dem Zuge, Hinweis- und Verbotsschilder am Berg ernst zu nehmen.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich ein Autofahrer auf den Berg verirrt. Vor zwei Jahren fuhr ein 89-jähriger Allgäuer auf eine Alm in Oberbayern, weil er seinem Navi vertraut hatte. Und 2015 sorgte ein Foto eines ausgebrannten Autos mitten in den Bergen für Verwirrung. Erst im Februar blieb ein Autofahrer aus Nordrhein-Westfalen auf einem Wanderweg am österreichischen Wolfgangsee stecken.

Mehr Nachrichten aus Füssen und dem südlichen Ostallgäu lesen Sie hier.