Berliner Cantourage Group lässt medizinisches Cannabis im Landkreis Schweinfurt produzieren: Was das bedeutet

Auf die Blüte kommt es vor allem an - auch bei der Produktion von medizinischem Cannabis. Das wird seit kurzem auch in einem Betrieb im Landkreis Schweinfurt hergestellt.

Plus Der Firmen-Standort ist ein Geheimnis – weil dort Cannabis gelagert wird, aus dem die Cantourage Group im Kreis Schweinfurt ein Medizinprodukt herstellt.

Von Katja Beringer

Während es bis zur Legalisierung noch dauern dürfte, ist Cannabis in einem Bereich längst Normalität: in der Medizin. Produzenten von medizinischem Cannabis gibt es einige, einer davon mit Sitz in Berlin. Die Cantourage Group bezeichnet sich selbst als einer der führenden Produzenten in Europa. Produziert werde ausschließlich in Deutschland, seit kurzem auch in Unterfranken.

Genauer gesagt in einem Ort im Landkreis Schweinfurt. Dort hat die Cantourage Group eine neue Produktionsstätte. Mehr gibt das Unternehmen über den Standort nicht preis.

