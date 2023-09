Berta hilft beim Einkauf: Warum jetzt ein Roboter in einem Schweinfurter Edeka-Markt durch die Gänge rollt

Plus Dank Roboter Berta soll die langwierige Suche nach Lebensmitteln im Edeka-Markt Höchner der Vergangenheit angehören. Wie der Roboter ankommt und wo es noch hakt.

Ein kurzes Zwinkern, ein angedeuteter Kuss, dann ertönt eine Stimme: "Könnten Sie bitte für mich Platz machen? Ich komme nicht durch." Zwischen Kühlregal und Konserven erntet Roboter Berta für diese Bitte erstaunte Blicke. Die angesprochene Kundin wirkt etwas irritiert, tritt mit ihrem Einkaufwagen dann aber beiseite. "Na sowas", sagt sie und schaut dem Roboter lächelnd hinterher.

Szenen wie diese sind seit einigen Wochen keine Seltenheit im Edeka Frische-Center Höchner im Schweinfurter Stadtteil Bergl. Der Roboter-Neuzugang sorgt für ordentlich Aufsehen. "Wenn Berta durch den Markt fährt, schauen alle und fragen sich: Was ist das?", sagt Geschäftsführer und Filialleiter Marius Höchner und lacht.