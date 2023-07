Würzburg

17:00 Uhr

Geplanter Parkplatz-Wegfall in der Würzburger Karmelitenstraße: Anlieger dürfen bei der Umgestaltung mitreden

Alle Parkplätze weg, dafür Bäume und Radwege: So soll sich die Würzburger Karmelitenstraße verändern. Die Pläne folgen dem Bischofshut-Konzept. Damit soll die Aufenthaltsqualität in der Straße verbessert werden.

Plus Vor der geplanten Maßnahme hat die Stadtrats-Fraktion der Freien Wähler eine Bürgerbeteiligung beantragt, da Anlieger und Geschäftsleute Bedenken äußerten.

Von Patrick Wötzel

Die betroffenen Anlieger sollen bei der Planung mitreden dürfen: Vor der geplanten Umgestaltung der Karmelitenstraße hat die Stadtrats-Fraktion der Freien Wähler eine Bürgerbeteiligung beantragt. Im Ausschuss für Planung, Umwelt und Mobilität (Puma) wurde der Antrag am Dienstag ohne Diskussion einstimmig weiterverfolgt.

Wie berichtet, will das Baureferat unter anderem durch mehr Grün die Aufenthaltsqualität in der Karmelitenstraße und am Platz mit dem Fischerbrunnen verbessern. Die Umgestaltung entspricht den Vorgaben des Konzepts "Besser leben im Bischofshut", das vom Stadtrat im Januar 2022 beschlossen wurde. Auch die Richtlinien des kürzlich verabschiedeten Stadtbodenkonzepts sind berücksichtigt.

