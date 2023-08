Bessere Gesundheit, mehr Fitness: Das bietet die Rentenversicherung für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Plus Prävention statt Rehabilitation lautet das Motto der Aktion "RV Fit". Man hat dafür sogar Anspruch auf ein paar Tage Freistellung vom Arbeitgeber. So funktioniert es.

Seit Juli 2020 gibt es das Programm "RV Fit" der Deutschen Rentenversicherung (DRV). Es ist ein kostenloses Präventionsprogramm zu Bewegung, Ernährung und Stressbewältigung nach dem Grundsatz "Prävention vor Rehabilitation". Zu Beginn und Ende des Programms wird man ein paar Tage von der Arbeit freigestellt. Nach einem schwachen Start - wohl Corona-bedingt - steigt die Nachfrage derzeit enorm, teilt die DRV Nordbayern auf Nachfrage mit. Bereits 2022 habe sich die Teilnehmerzahl mit rund tausend Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Norden Bayerns gegenüber 2021 verdoppelt - und sie steige weiter.

Ein Überblick, wie das Programm genau abläuft und wer alles mitmachen kann.