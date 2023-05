Würzburg

Beste Freunde fürs Leben? Die rührende Geschichte einer 84-jährigen Sandkastenfreundschaft von zwei Würzburgern

Rainer Schenk und Peter Schnitters Freundschaft begann 1939 in einem Würzburger Kindergarten. Obwohl sich ihre Wege nach wenigen Wochen trennten, verloren sich die beiden nie aus den Augen.

Beste Freunde fürs Leben – das sind Peter Schnitter und Rainer Schenk in jedem Fall. Was für den ein oder anderen vielleicht kitschig klingen mag, ist für die beiden 87-jährigen Teil ihres Lebens. "Da haben sich zwei Menschen getroffen, bei denen die Chemie zu 100 Prozent stimmt", beschreibt Katja Schenk die Freundschaft zwischen ihrem Vater Rainer Schenk und seinem besten Freund Peter Schnitter.

Vor ziemlich genau 84 Jahren trafen die beiden Würzburger im Kindergarten zum ersten Mal aufeinander. Schicksal könnte man meinen, denn wenige Wochen später verließ Rainer Schenk den Kindergarten. "Die Einrichtung war sehr streng und militärisch geführt, das war nichts für mich", sagt er, während er mit Peter Schnitter am Tisch in seiner Würzburger Wohnung alte Bilder durchgeht und in Erinnerungen schwelgt.

