Roth

28.09.2023

Bestürzung im Rhöner Dorf: So erlebte Roth die Groß-Razzia gegen die Nazi-Sekte "Artgemeinschaft"

Ein Großaufgebot der Polizei war am Mittwoch in Hausen-Roth bei einer Razzia im Einsatz.

Plus Am Mittwoch gab es eine große Hausdurchsuchung in Roth. Wie die Bürger die Razzia erlebten und warum für Bürgermeister Link noch viele Fragen offen sind.

Von Franziska Sauer, Thomas Pfeuffer Artikel anhören Shape

Was dahinter geschieht, ist nicht zu erkennen. Das Hoftor ist geschlossen, zahlreiche Polizeifahrzeuge sind vor und hinter dem Anwesen geparkt. Eine Großrazzia in Roth, das gab es in der Geschichte des Rhöndorfes wohl noch nie.

Beobachtet von so einigen Dorfbewohnern, die auf dem Weg zur Arbeit sind, rückt die Polizei gegen 6 Uhr an. Wenig später beginnen mehrere Dutzend Beamte – zunächst in Schutzwesten – mit der Durchsuchung eines Anwesens an der Ortsdurchfahrt. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hatte die rechtsextremistische Vereinigung "Die Artgemeinschaft – Germanische Glaubens-Gemeinschaft wesensgemäßer Lebensgestaltung" zuvor verboten. Daraufhin durchsuchten Einsatzkräfte der Polizei Wohnungen von Mitgliedern sowie Räume des Vereins in mehreren Bundesländern, darunter auch in Bayern.

