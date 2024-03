Besuch bei Willi Dürrnagel: Sieben Jahre Krebs haben den Würzburger Stadtrat das Kämpfen und das Loslassen gelehrt

Plus Der stadtbekannte Würzburger Willi Dürrnagel hat Krebs. Er spricht über den Kampf gegen die Krankheit, die Grenzen seiner Kraft und die Zeit, die ihm noch bleibt.

Der Postbote hat geklingelt und Willi Dürrnagel kommt mit zwei Päckchen von der Haustür zurück. "Das habe ich vergangene Woche auf Ebay ersteigert", sagt er. Beim Auspacken des Buchs über die Geschichte des Hochstifts Würzburg strahlt der 77-Jährige über beide Ohren.

In den vergangenen rund 40 Jahren hat der pensionierte Postbeamte rund 40.000 Bücher, 15.000 Postkarten und 1000 Bilder zusammen getragen. Er erzählt davon, wie fast täglich Neues dazukommt, weil ihm Bürgerinnen und Bürger alte Fotoalben, Zeitungen oder Prospekte vorbeibringen oder er im Internet etwas Interessantes entdeckt. Mit dem Einordnen dieser Neuerwerbungen in seine Sammlung käme er kaum hinterher.