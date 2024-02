Bad Neustadt

Betriebsversammlung bei Valeo in Bad Neustadt: Kündigungen, Abfindung und Transfergesellschaft für die Beschäftigten

Viele enttäuschte Gesichter sah man nach der Betriebsversammlung von Valeo vor der Stadthalle in Bad Neustadt.

Plus Es wird immer konkreter, wann und wie in der Fertigung bei Valeo in Bad Neustadt die Lichter ausgehen werden. Neue Informationen gab es bei einer Betriebsversammlung.

Das Wetter in Bad Neustadt passte zur Stimmung der Valeo-Beschäftigten an diesem Mittwoch. Gegen 12.30 Uhr gingen die Türen der Stadthalle auf, in der zuvor eine Betriebsversammlung des französischen Automobilzulieferers stattgefunden hatte. Inhalt der Veranstaltung: Wie sehen der ausgehandelte Sozialplan sowie der Interessensausgleich aus und was bedeutet das für die Beschäftigten?

Was Valeo bereits im September des vergangenen Jahres angekündigt hat, nimmt konkrete Züge an. Für gut 310 Mitarbeitenden am Standort Bad Neustadt ist spätestens im Sommer Schluss, denn die Fertigung wird dicht gemacht. Von den Mitarbeitenden des Unternehmens, die nach Ende der Versammlung aus der Halle strömten wie der Regen vom Bad Neustädter Himmel, wollte keiner mit der Presse sprechen. Ein Redeverbot wie bei einer Betriebsversammlung im Juli habe es diesmal aber nicht gegeben.

