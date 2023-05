Unterfranken

12:00 Uhr

Betrügerische SMS erreichen Menschen in Unterfranken: Was Sie jetzt auf keinen Fall tun sollten

Derzeit sind betrügerischer Kurznachrichten im Umlauf, die etwa per SMS auf Ihr Handy gelangen können. Was Sie jetzt tun und nicht tun sollten, erfahren Sie im Artikel. (Symbolbild)

Plus Nur eine geringe Zoll-Gebühr solle man entrichten, um ein Paket empfangen zu können. Derartige Aufforderungen erhalten derzeit viele Menschen. Es ist eine häufig angewandte Betrugsmasche.

Von Lukas Will Artikel anhören Shape

Kommen Ihnen suspekte SMS bekannt vor, in denen ein unbekannter Kontakt Sie auffordert eine Zahlung für ein abzuholendes Paket vorzunehmen? Das ist kein Einzelfall: In den vergangenen Tagen und Wochen haben zahlreiche Menschen in Deutschland SMS und E-Mails mit betrügerischen Absichten erhalten, auch in Unterfranken gab es bereits Fälle. So teilt das Hauptzollamt Schweinfurt auf Anfrage mit: An den Dienstellen Schweinfurt, Bayreuth, Coburg, Dettelbach, Aschaffenburg und Bamberg gingen in der ersten Mai-Woche vermehrt telefonische Anfragen betreffend derartiger Fake-SMS ein.

Oftmals wird in den Nachrichten behauptet, ein Paket läge zur Abholung bereit. Man müsse lediglich noch eine Gebühr für den Zoll bezahlen, dann könne das Paket in Empfang genommen werden. So heißt es in einer SMS, die eine Frau aus Würzburg kürzlich erhalten hat, etwa Folgendes: "DHL EXPRESS: Für Ihr Paket [...] wird eine Zollgebühr (3,99€) erhoben, die Sie bezahlen können unter [...]".

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .