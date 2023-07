Würzburg

03.07.2023

Betrug bei Pflegedienst in Kitzingen: Krankenkassen wussten offenbar schon länger von Mängeln und Problemen

Die drei Angeklagten, ein Ehepaar und ihr Sohn aus Würzburg, verbargen zu Beginn des Prozesses in Nürnberg um Abrechnungsbetrug bei einem ambulanten Pflegedienst in Kitzingen ihre Gesichter.

Plus Im Prozess um unrechtmäßige Abrechnungen bei einem Pflegedienst in Kitzingen wird klar: Die Betreiber hofften darauf, dass die Krankenkassen ein Auge zudrücken würden.

Von Manfred Schweidler Artikel anhören Shape

Der Prozess am Landgericht Nürnberg um Millionenbetrug bei einem ambulanten Pflegedienst in Kitzingen erlaubt schon nach drei von 26 Verhandlungstagen erschreckende Einblicke in die alltägliche Praxis der Pflege.

Die Betreiber, ein Ehepaar und dessen Sohn aus Würzburg, vertrauten wohl jahrelang darauf, dass die Krankenkassen bei ihnen immer wieder ein Augen zudrücken würden. Und das, obwohl offenbar seit Jahren bekannt war, dass es dem Dienst "Theresa" in Kitzingen an einer ausgebildeten Pflegedienstleiterin an der Spitze fehlte, man die Pflege auf ein Mindestmaß beschränkte und dafür maximal abkassierte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen