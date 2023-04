Geroda

09:38 Uhr

Betrunkener ruft den Rettungsdienst - dann beleidigt und attackiert er die Einsatzkräfte

Plus Wie die Polizei Bad Brückenau vermeldet, hat ein 54-Jähriger in Geroda am Samstag über Rückenschmerzen geklagt und sich dann gehörig daneben benommen.

Von Bearbeitet von Simon Snaschel

Am Samstagmittag hat ein 54-Jähriger den Notruf des Rettungsdienstes gerufen, da ihn starke Rückenschmerzen plagten, meldet die Polizei Bad Brückenau in ihrem Bericht. Vor Ort mussten sich die Rettungskräfte allerdings diversen Beleidigungen des Hilfesuchenden aussetzen, weshalb sie die Polizei zur Unterstützung gerufen haben.

Aus unbekannten Gründen lehnte der stark alkoholisierte Mann eine medizinische Behandlung ab. Stattdessen beleidigte er die Rettungskräfte pausenlos. Als die Rettungskräfte die Wohnung dann wieder verlassen wollten, rannte der Mann ihnen hinterher. Dabei stürzte er aufgrund seiner Alkoholisierung eine Treppe herunter und zog sich Verletzungen zu, die sofort medizinisch behandelt werden mussten, heißt es im Polizeibericht weiter.

