Würzburg

vor 57 Min.

Bewegende Trauerfeier nach Messerangriff in Würzburg: Hunderte verabschieden sich mit Luftballons und lauter Musik

Plus Der Kreisel vor Stift Haug in Würzburg wird am Dienstagabend zu einem Ort der Trauer und des Abschieds: Viele Menschen gedenken des 28-Jährigen, der dort sein Leben verlor.

Von Gina Thiel

Es ist 18.30 Uhr, als sich am Dienstagabend mehrere hundert Menschen rund um den Kreisel am Haugerkirchplatz in Würzburg versammeln. Mit bunten Luftballons, lauter Musik und bunter Kleidung nehmen sie Abschied von ihrem Weggefährten, Freund und Bekannten – dem 28-jährigem Opfer der Messerattacke vor Stift Haug in Würzburg.

Es war der ausdrückliche Wunsch der engsten Freunde und Familienangehörigen gewesen, dass alle farbenfroh gekleidet erscheinen sollten – und das tun viele von ihnen jetzt auch. Aus einem chrom-farbenen roten Auto schallt laute Clubmusik über den Platz vor Stift Haug. Immer wieder hört man Menschen sagen: "Er hätte es so gewollt."

